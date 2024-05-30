كركوك تحدد سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية خلال شهر حزيران

2024-05-30 16:30:02 - المصدر: واع

كركوك - واع - مهدي الربحاويحددت محافظة كركوك، اليوم الخميس، سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية خلال شهر حزيران المقبل.وقال قائممقام كركوك فلاج يايجي- لوكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "لجنة المولدات في محافظة كركوك حددت سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية ما بين أربعة إلى خمسة آلاف دينار"، مؤكدا، أن "معدل تجهيز الطاقة الكهربائية من الكهرباء الوطنية في المحافظة يصل إلى 18 ساعة يوميا".وأشار يايجي، إلى "التزام أصحاب المولدات الأهلية بالتسعيرة التي تحددها اللجنة".وأضاف، أن "اللجنة شددت على أصحاب المولدات الأهلية، أن يكون نظام التشغيل 24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".