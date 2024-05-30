الجمارك توضح أهمية تطبيق نظام النافذة الواحدة

2024-05-30 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أكدت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، أن العمل جارٍ على تطبيق نظام النافذة الواحدة، فيما أشارت إلى أن النظام يبسط الإجراءات على المستورد والمصدر، ويسهم بتسهيل حركة التجارة المشروعة.

وقال رئيس الهيئة، حسن العكيلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة تعمل بنظامين، نظام التصريح الإلكتروني المطور الذي يطبق في 6 مراكز، ونظام الأسيكودا الذي سيحل محل نظام التصريحات الإلكترونية".

وأوضح العكيلي، أن "الهيئة باشرت بتطبيق نظام الأسيكودا، وهو نظام دولي وأكثر موثوقية ورصانة، وبالتالي سيحل محل نظام التصريحات الإلكترونية في كل تلك المراكز، لكنه سيطبق تباعاً".

وأضاف، أن "الهيئة تعمل على نظام النافذة الواحدة، وهو ربط كل مؤسسات الدولة التي تعنى بالعمل الجمركي في نافذة واحدة، بالتالي سيتم إنجاز العمل بشكل أسرع وأكثر دقة".

وبين أن "النظام سيبسط الإجراءات على المستورد والمصدر، وسيسهم بتسهيل حركة التجارة المشروعة"، مستدركاً بالقول: "هذه واحدة من مراحل نظام الأسيكودا، وهو الوصول إلى النافذة الواحدة بالتجارة".