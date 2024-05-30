توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الشباب والرياضة وجامعة ذي قار

2024-05-30 16:30:02 - المصدر: واع

ذي قار - واع

أعلن مدير شباب ورياضة ذي قار، الكابتن مهند مهدي السهلاني، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المديرية وكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة ذي قار.

وقال السهلاني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة ذي قار حيدر شمخي".

وأضاف أن "هذه الاتفاقية تمنح آفاق التعاون المشترك بين الطرفين، وتعزيز تبادل الخبرات الإدارية والعلمية والبحثية والرياضية والشبابية التي تهدف الى المصلحة العامة للطرفين".

ولفت إلى أن "المحور الأساسي من هذا التعاون الارتقاء بالواقع الرياضي والشبابي وتطوير العمل الإداري والفني".