انطلاق فعاليات مهرجان "التذوق" بنسخته الثالثة في السليمانية (صور)

2024-05-30 16:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لليوم الثاني على التوالي، تتواصل فعاليات مهرجان "التذوق الثالث"، في محافظة السليمانية في إقليم كوردستان، والذي يستمر لخمسة أيام، بمشاركة محلية وعربية و دولية.

وقال رواء أحمد عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان، لوكالة شفق نيوز، إن المهرجان انطلق بمشاركة شركات محلية ودولية مختصة بالأغذية في حديقة "هواري شار" بالسليمانية.

وأضافت، أن قرابة (80) مطعماً وشركة أطعمة وماركة عالمية، شاركت بالنسخة الثالث لهذا المهرجان، وسط حضور جماهيري كبير.

وأكد أن المهرجان حظي بمشاركة عدد من الدول العربية، وشركات محلية من مختلف محافظات البلاد، متخصصة بالأغذية، وهذا يمثل دعماً وتعريفاً بمنتجات الأغذية المحلية خصوصا الكوردية منها.

وأوضح احمد أن "المشاركين قدموا في المهرجان مختلف أصناف الطعام العربي والكوردي، سواء كانت أطباقاً رئيسية أم ثانوية، ومقبلات وأصنافا متعددة من الحلويات"، مشيرا إلى أنه "سيتم اختيار لجنة حكام التذوق على غرار ما حصل في النسخة الأولى من أعضاء جمعية الطهاة في العراق".

وتابع بالقول انه: من المتوقع أن يزور المهرجان يومين أكثر من عشرة الف زائر من السليمانية وباقي مناطق البلد.