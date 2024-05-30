النجف الأشرف تعلن تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروع مجسر مكة المكرمة

2024-05-30 16:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت الجهة المنفذة لمشروع مجسر مكة المكرمة، الخميس، أن العمل وصل إلى مراحله النهائية، فيما أشارت هيئة إعمار النجف الأشرف الى تنفيذ أعمال توسعة لشارع النجف – المناذرة لفك الاختناقات المرورية. وقال المسؤول في دائرة المهندس المقيم في الهيئة، برهان الزبيدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن هيئة الإعمار وبالتعاون مع دائرة البلدية باشرتا تنفيذ مشروع توسعة شارع النجف – المناذرة، ابتداء من مجسر ثورة العشرين الى مجسر الرضوية، بمقطع قياسي مقداره 60، إضافة إلى إنشاء مجسر مكة المكرمة، مشيراً إلى أن طول المشروع يبلغ 6 كيلومترات ونصف الكيلو وطول المجسر يبلغ 150 متراً. وبخصوص مشروع مجسر مكة المكرمة، أوضح ممثل الشركة المنفذة للمشروع، مرتضى الفتلاوي، أنه تم إنجاز 5 فضاءات، والآن يجري العمل في فضاءين آخرين، مؤكداً سينتهي العمل بهيكل المجسر خلال الفترة القليلة القادمة. ولفت إلى، أن الأعمال المتبقية هي مرحلة إنهاء المجسر، وهي أعمال بسيطة، سيتم تنفيذها بشكل سريع، من أجل افتتاح المجسر بعدها مباشرة.