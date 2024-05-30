مشاجرتان في نينوى وكركوك تنتهيان بمقتل وإصابة 5 أشخاص

2024-05-30 17:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الخميس، بمقتل وإصابة 5 أشخاص في مشاجرتين بمحافظتي نينوى وكركوك.

وقال مصدر امني في محافظة نينوى، لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً في عقده الرابع قتل طعنا بسكين من قبل طالب في العشرين من عمره بحي فلسطين جنوب شرقي الموصل".

وأوضح المصدر أن الضحية "تدخل لإنهاء مشاجرة بين أطفال ومن بينهم ابن شقيقه قبل أن يخرج عليه المتهم بسكين كان يحمله ووجه له عدة طعنات اردته قتيلا على الفور".

وبين أن "شرطة النصر ضمن تشكيلات شرطة نينوى تمكنت بعد ساعات من الحادثة من القبض على المتهم في منطقة الدواسة (وسط الموصل)".

وفي كركوك، أفاد مصدر امني بإصابة أربعة مدنيين بمشاجرة مسلحة وقعت بين جارين جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "شجاراً مسلحاً وبالعصي وقع في ناحية ليلان (20 كم جنوب كركوك)، لوجود خلافات بين الجارين وجرى اشتباك بين الطرفين".

وأضاف ، أن "الاشتباك المسلح اسفر عنه اصابة أربعة أشخاص بإصابات متفاوتة، وبعد المشاجرة و تدخلت الشرطة واعتقلت خمسة أشخاص من الطرفين".

وأكد المصدر أن "المصابين تم نقلهم الى المستشفى، وفتح تحقيق بالحادثة من قبل مركز شرطة ليلان لمعرفة أسباب الحادثة".