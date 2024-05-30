2024-05-30 17:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الخميس، بأن الطائرات التركية قصفت مواقع تابعة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني بعد ظهر اليوم في سلسلة جبال متين وكارة المطلة على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "القصف استهدف محيط قرية سركلي في منطقة نهيلي على سفح جبل متين بالاضافة إلى أحد قمم جبل كارة".

واشار إلى أن "عناصر حزب العمال الكوردستاني يتحصنون داخل كهوف وأنفاق وتتخذها مواقع لمهاجمة القوات التركية المتمركزة في هذه المناطق".