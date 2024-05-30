2024-05-30 17:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الخميس، عن اكمال ستة آلاف معاملة لمتضررين في نينوى جراء المعارك والاخطاء الحربية.

وقال الدخيل في تصريح لوكالة شفق نيوز انه "حصلت الموافقة على صرف مستحقات مالية لست آلاف أُسرة تضررت خلال المعارك والأخطاء الحربية " مبينا بأن "هناك 1500 معاملة من بينهم من اهالي قضاء سنجار"

وأوضح أن "صرف المبالغ ضمن قانون 20 لعام 2009"، مردفا بالقول إن "هذه المعاملات كانت متوقفة منذ فترة طويلة لكنها اطلقت مؤخراً".

وتابع رئيس الحكومة المحلية في نينوى ان "المبالغ ستصل الأيام القليلة القادمة، وسننشر اسماء مستحقيها لمراجعة المصارف لتسلم مبالغهم".