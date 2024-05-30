إيران تفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية

2024-05-30 17:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

بدأت الخميس في إيران عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة نهاية حزيران/يونيو لانتخاب خلف للرئيس الايراني الراحل إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث مروحية. وأوردت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) أن "عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة بدأت في الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء في وزارة الداخلية وتستمر خمسة أيام". وكان من المقرر إجراء الانتخابات في ربيع 2025، لكن تم تقديمها إلى 28 حزيران/يونيو بعد مصرع رئيسي في 19 أيار/مايو في شمال شرق البلاد مع سبعة مرافقين له من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان. وقال مسؤول للتلفزيون الرسمي انه في الساعات الأولى من يوم