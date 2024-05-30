رومانوفسكي تدين استهداف الشركات الاميركية في بغداد

2024-05-30 17:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

نددت السفيرة الأميركية لدى العراق الخميس، هجمات طالت شركات أميركية ودولية هذا الأسبوع في بغداد، في وقت ترتفع الأصوات الداعية إلى مقاطعة شركات غربية على خلفية الحرب في غزة. ودانت السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوفسكي على منصة إكس الهجمات الأخيرة ضد الشركات الأميركية والدولية، داعية الحكومة العراقية إلى إجراء تحقيق شامل وتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة ومنع أي هجمات مستقبلية. وأضافت أن هذه الهجمات تعرض حياة العراقيين وممتلكاتهم للخطر، وكذلك من شأنها أن تضعف قدرة العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية. وانفجرت أمس الاربعاء رمانة صوتية أمام شركة "كتر بلر" الأميركية في منطقة الجادرية، تلاها انفجار آخر في منتصف