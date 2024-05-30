2024-05-30 17:36:08 - المصدر: منصة إيشان

أرسلت كوريا الشمالية أمس الأربعاء مئات البالونات المحملة بالقمامة وفضلات الحيوانات عبر الحدود شديدة التحصين إلى كوريا الجنوبية، مما أثار رد فعل غاضب من سول. وأظهرت صور نشرها الجيش الكوري الجنوبي بالونات معلقة فيها أكياس بلاستيك، وأظهرت صور أخرى نفايات متناثرة حول البالونات بعد سقوطها، مع كلمة “فضلات” على كيس في إحدى الصور. وقال الجيش […]

ظهرت المقالة كوريا الشمالية “تُمطر” جارتها الجنوبية بمئات البالونات المحمّلة بالقمامة وفضلات الحيوانات أولاً على ايشان.