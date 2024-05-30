النقل: خط النقل الجماعي 29 يستهدف عقد الزخم في مركز بغداد

2024-05-30 17:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود في وزارة النقل، الخميس، أن خط النقل الجماعي 29 الذي افتتح اليوم يستهدف لأول مرة عقد النقل داخل مركز محافظة بغداد، فيما أشارت إلى، أن عجلات الستوتة والتك توك تسبب عائقاً كبيراً لحركة خط النقل الجماعي. وقال مدير عام الشركة، كريم كاظم حسين، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن خط بغداد الجديدة والمعروف برقم 29 افتتح استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير النقل رزاق محيبس ضمن مشروع النقل الجماعي، مبيناً، أن عدد الخطوط التي تم افتتاحها في بغداد والعاملة فعلياً هي 29 خطاً. وأضاف، أن مسار الخط 29 يبدأ من بغداد الجديدة ساحة ميسلون ثم جسر الغدير وباتجاه كراج الأمانة ثم باتجاه تقاطع ساحة الواثق ويستمر هذا المسار مروراً بساحة الأندلس، ثم يمر بمجمع الوزارات في باب الشرقي وهي التعليم العالي والتربية والصناعة وينتهي في ساحة الطيران، والعودة مرة أخرى باتجاه هذا المسار. وبين مدير الشركة العامة لنقل المسافرين، أن هذا الخط يتميز عن السابقات، كونه للمرة الأولى يستهدف عقد النقل داخل مركز محافظة بغداد، مؤكداً، سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على هذه النقاط. وأكد، أن تسهيل حركة خطوط النقل العام تحتاج إلى تعاون كبير من قبل مديرية المرور العامة وكذلك القوات الأمنية، حيث إن هذه الخطوط غالباً ما تشغلها إعداد كبيرة من التك توك والستوتة، التي تسبب عائقاً كبيراً أمام تطبيق النقل الجماعي. وأوضح، أن هذا الخط سيخدم بمساره العديد من الجامعات والمراكز الثقافية وكذلك المعاهد المتخصصة بالتربية والتعليم والتدريب، حيث يمر بالجامعة التكنولوجية كذلك يمر بمعهد التطوير والتدريب الإداري، ثم يمر بكلية الإسراء في ساحة الأندلس وبمجمع الوزارات في منطقة ساحة الطيران والباب الشرقي.