مسرور بارزاني يبحث مع الخزعلي والعامري مساعي حل المشكلات بين أربيل وبغداد

2024-05-30 17:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، مع زعيمي عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ومنظمة بدر هادي العامري في بغداد اخر التطورات في العراق وحل المشكلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان مسرور بارزاني اجتمع يوم الخميس مع زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، لافتا الى ان الجانبين تبادلا خلال اللقاء آخر التطورات والمتغيرات على الساحة العراقية ومساعي حل المشكلات بين الحكومتين الاتحادية وحكومة الاقليم واهمية توفير الحقوق والاستحقاقات المالية لشعب كوردستان استنادا الى مبادئ الدستور.

وذكر بيان آخر لرئاسة حكومة الاقليم؛ أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والأمين العام لمنظمة بدر ورئيس تحالف نبني هادي العامري اتفقا خلال الاجتماع، على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بهدف حل المشاكل العالقة.

وركز الحوار بين الجانبين، على "ما يتعلق بتأمين المستحقات المالية وحقوق متقاضي الرواتب، بما يسهم في تحسين معيشة المواطنين في إقليم كوردستان والعراق ككل" وفقا للبيان.