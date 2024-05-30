مجلس الاستخبارات العراقي يتوعد مستهدفي الشركات والمطاعم الأجنبية

2024-05-30 17:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توعد مجلس الاستخبارات العراقي، يوم الخميس، مستهدفي الشركات والمطاعم الأجنبية في العاصمة بغداد، بالملاحقة القانونية، فيما أكد قدرة الأجهزة الأمنية على حفظ الاستقرار في البلاد.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، قادرة على حفظ الأمن والاستقرار، ولن تسمح لأي جهة كانت، بعرقلة المسار الحكومي للتنمية والتطور".

وأضاف أن "الحكومة العراقية ماضية بخطط البناء وجذب الاستثمارات بكل قوة وثبات"، متعهدة بـ"ملاحقة ومحاسبة كل من تسول له نفسه، العبث بالأمن الوطني والسلم المجتمعي".

وكان مصدر في الشرطة العراقية، أفاد صباح اليوم، بأن فرع شركة "كاتربيلر" الأمريكية الخاصة بالمعدات الإنشائية، و معهد "كامبرج" البريطاني التعليمي في العاصمة بغداد تعرضا الى هجومين منفصلين، لكنهما لم يُخلِّفا إصابات بشرية تُذكر سوى أضرار مادية لحقت بمبنيي الشركة والمعهد.

وتأتي هذه الهجمات بعد أن استهدف مجهولون مساء الأحد الماضي مطعمين تابعين لسلسلة مطاعم" KFC" الأمريكي الأول في منطقة شارع فلسطين والآخر ضمن منطقة الكرادة- 62 في العاصمة بغداد.