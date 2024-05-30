وزيرة الهجرة تعلن عودة نحو 900 نازح من آخر المخيمات في السليمانية

2024-05-30 18:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الخميس، عودة نحو 900 نازح من آخر المخيمات في السليمانية إلى مناطقهم الأصلية.وقالت وزارة الهجرة والمهجرين في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جابرو أعلنت عودة (872) نازحا من مخيم (اشتي) آخر مخيمات محافظة السليمانية إلى مناطق سكناهم الأصلية في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين وقضاء سنجار بمحافظة نينوى".وأضافت، أنه "بناءً على توجيهات الوزيرة، قامت كوادر الوزارة بتسليم (صكوك) المنحة المالية البالغة أربعة ملايين دينار، إضافة إلى السلع المعمرة (شاشة بلازما، طباخ، ثلاجة) والمواد الإغاثية إلى الأسر العائدة".