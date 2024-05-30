بغداد تلوم الإقليم لاغراق الأسواق بالبيض المستورد.. وقرارات "مشددة" مرتقبة

2024-05-30 18:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الزراعة، عباس المالكي، اليوم الخميس، (30 ايار 2024)، ان "قرارات حكومية مشددة" ستصدر قريباً لحماية المنتج المحلي من بيض المائدة" موجهاً باللائمة لاقليم كردستان في التسبب ذلك".

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان المالكي "قام اليوم بزيارة الى شركة البحر المتوسط للإنتاج الحيواني الزراعي والكائن مقرها في منطقة الرهيمة التابعة الى محافظة النجف الاشرف واستمع الى شرح مفصل حول هموم العاملين في قطاع انتاج بيض المائدة والمربين في ظل انخفاض الأسعار وتكبدهم خسائر باهظة بسبب ادخال كميات كبيرة من بيض المائدة المنتج خارج العراق".

وأوضح وزير الزراعة وفقاً للبيان، ان "وزارة الزراعة قامت بالتوصية برفع التعرفة الجمركيةً الى سبعين بالمئة لإجل خلق حالة من التوازن في الاسعار تضمن ربحية معقولة للمربين والمنتجين الا ان المشكلة التي يواجهها القطاع الزراعي عموما والثروة الحيوانية خصوصا تكمن في بعض المنافذ الحدودية غير المسيطر عليها في اقليم كردستان لاسيما محافظة السليمانية ما يتسبب بحالات اغراق كبيرة عبر ادخال كميات بيض كبيرة من خارج العراق ثم تعبئته على انه عراقي وادخاله الى اسواق محافظات وسط وجنوب العراق مسببا خسائر كبيرة للمنتجين والمربين".

وشدد المالكي على، ان "دعم وحماية القطاع الخاص والمنتج المحلي يأتي ضمن اولويات الوزارة والحكومة".

وكشف وزير الزراعة، ان "الأيام المقبلة ستشهد اتخاذ قرارات مشددة لأجل ايقاف حالات الاغراق الموجودة حاليا عبر عدد من الاجراءات التي سيعلن عنها في حينها".