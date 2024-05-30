2024-05-30 18:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

نشر اختصاصي التغذية، سيناكا رانادييرا، في جامعة ملبورن في أستراليا، مقالا تطرق فيه عن بعض الحيل العلمية التي يمكن استخدامها للحفاظ على الفواكه والخضروات طازجة لفترة أطول. وبحسب رانادييرا، فإن الفواكه والخضروات والأعشاب تميل إلى التلف؛ بسرعة بسبب الميكروبات المختلفة وسوء التخزين. وقدّم نصائح للحفاظ على الفواكه والخضروات طازجة لفترة أطول، وهذه النصائح هي: 1. تجنب شراء المنتجات المصابة بالكدمات أو الخدوش، التي يمكن أن تسرّع من تحلل الخضار والفاكهة، حيث إن هذه الخدوش تجعل من السهل دخول الميكروبات المسببة للتلف. 2. تجفيف الخضار والفواكه مباشرة بعد غسلها، فقد تؤدي الرطوبة إلى تسريع عملية التحلل وتلف الفاكهة، ولكن من المهم