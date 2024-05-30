للنساء نصيب منها.. نقل 37 ألف مشمول بالإعانة إلى الداخلية

2024-05-30 18:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

كشفت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن المباشرة بإجراءات نقل 37 ألف مشمول بالإعانة إلى وزارة الداخلية. مدير عام هيئة الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة أحمد الموسوي قال في تصريحات صحفية، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على مقترح نقل التخصيصات المالية لـ(37) ألفا من المشمولين بالإعانة كـرب أسرة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18-25 عاماً إلى وزارة الداخلية للعمل بصفة شرطي من أصل 48 ألف مشمول"، وأكد المباشرة بالإجراءات المتعلقة بهذا الملف وانتظار إقرار جداول موازنة 2024". ولفت الموسوي إلى أن هؤلاء سيعملون بصفة عقد لمدة ثلاث سنوات براتب يبلغ 500 ألف دينار، مشيرا إلى أنهم سينقلون مع رواتبهم التي