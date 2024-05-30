وزير الإعلام الفلسطيني يرحب بمبادرة العراق تشكيل تحالف إعلامي لفضح جرائم الاحتلال

2024-05-30 18:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعرحب وزير الإعلام الفلسطيني أحمد عساف، اليوم الخميس، بمبادرة العراق، بتشكيل تحالف إعلامي عربي واسع النطاق يهدف إلى فضح جرائم الكيان الصهيوني.وذكر بيان لهيئة الإعلام والاتصالات، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، التقى وزير الإعلام الفلسطيني أحمد عساف، على هامش أعمال الدورة الرابعة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة".وأضاف البيان، أن "عساف أعرب عن شكره العميق للعراق على موقفه القوي والواضح تجاه القضية الفلسطينية، ورحب بمبادرة العراق لتشكيل تحالف إعلامي عربي واسع النطاق، يهدف إلى فضح جرائم الاحتلال الصهيوني وتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم الإعلامي اللازم له".وأشاد عساف، "بكلمة العراق في المجلس"، مؤكدًا، أنها "كانت شاملة ومعبرة عن تطلعات الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"، مبينا، أن "الكلمة لامست وجدان الشعب الفلسطيني وعبرت عن تضامن العراق الثابت معه".وأشار البيان إلى، أن "هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون الإعلامي العربي وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، وخاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والانتهاكات الصهيونية المستمرة".