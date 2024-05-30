وكيل وزير النفط ينفي وجود استقطاع من رواتب الموظفين ومشاريع الوزارة

2024-05-30 18:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعنفى وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، اليوم الخميس، وجود استقطاع من رواتب الموظفين ومشاريع الوزارة الإستراتيجية.وقال خضير في بيان لمكتبه تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ينفي ما تم تداوله ونسب له حول وجود مقترح بتخصيص 8 تريليونات دينار للموازنة العامة تستقطع من مستحقات موظفي القطاع النفطي ومشاريع الوزارة الإستراتيجية".وأضاف، أن "ذلك الموضوع عارٍ عن الصحة تماما"، مشيرا إلى، أن "قيادة القطاع وزيرا ووكلاء ومديرين عامين يعملون ويحرصون على توفير كل استحقاقات كوادر القطاع النفطي المالية وغيرها كملف قطع الأراضي".وأعرب خضير عن، "أسفه لتناقل هكذا أخبار ونسبها له شخصيا"، مشيراً إلى، أن "صلاحية وكيل الاستخراج تتعلق بمتابعة قطاع الاستخراج وتحقيق خطط الوزارة وبما يتماشى مع رؤية وإستراتيجية الحكومة".