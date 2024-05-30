أول طلب لكومباني من لاعبي بايرن ميونخ

2024-05-30 18:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف البلجيكي فينسنت كومباني المدرب الجديد لبايرن ميونخ الألماني عن طريقته في اللعب قائلا إنها سيطلب من لاعبيه تقديم أداء هجومي خالص والتحلي بالشجاعة.وقال كومباني في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "بالنسبة لي الأمر بسيط، ما تقوم بتدريبه يعكس شخصيتك، تتمثل شخصيتي في أني نشأت في شوارع بروكسل وكنت في أكاديمية أندرلخت حيث يتعين عليك الفوز بكل المنافسات من سن السادسة إلى العشرين".وعن أول طلب سيطلبه من اللاعبين قال كومباني: "أود أن يتحلى لاعبو بايرن حقا بالشجاعة في التعامل مع الكرة وأن يتمتعوا بشخصية متميزة، أريد أن يقدم الفريق أداء هجوميا ليعكس هذين الأمرين".وأنهى التعاقد مع كومباني- الذي يتمتع بخبرة في الدوري الألماني إذ كان لاعبا في فريق هامبورغ ويتحدث الألمانية- بحثا دام لبضعة أشهر عن خليفة لتوخيل".وقرر العديد من المرشحين لقيادة الفريق البقاء في مناصبهم الحالية ومن بينهم تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن والمدرب السابق يوليان ناغلسمان والألماني رالف رانغنيك".ووقع كومباني عقدا مع العملاق البافاري حتى عام 2027 بعد رحيله عن بيرنلي عقب هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز.