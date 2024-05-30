مطار النجف يستقبل أول رحلة قادمة من السعودية

2024-05-30 18:56:01 - المصدر: الفرات نيوز



بحضور وزير النقل السيد زراق محيبس السعداوي وسعادة سفير المملكة العربية السعودية في بغداد عبد العزيز الشمري وكذلك حضور السيد محافظ النجف الأشرف المهندس يوسف كناوي ورئيس مجلس المحافظة الدكتور حسين العيساوي والسادة اعضاء مجلس المحافظة.

الشركة الوطنية تعلن عن استقبال وافتتاح خط طيران فلاي ناس قادما من مطار الملك فهد الدولي (دمام، نجف ،دمام) عبر مطار النجف الأشرف الدولي ذلك يوم السبت الساعة التاسعة صباحا المصادف 1/6/2024

حدث مهم لاستقبال الطيران فلاي ناس السعودي بافتتاح خط طيران بين المملكة العربية السعودية والنجف الأشرف