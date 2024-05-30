لبحث دعم الحكومة ومؤسسات الدولة.. الفياض يستقبل الاسدي

2024-05-30 18:56:01 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل رئيس تحالف خدمات و وزير العمل الأستاذ احمد الاسدي رئيس هيئة الحشد الشعبي الاستاذ فالح الفياض بمكتبه في بغداد.

واستعرض الجانبان السبل الكفيلة لدعم هيئة الحshد الshعبي والوقوف مع ابناءها من خلال المضي بتشريع قانون الخدمة والتقاعد للهيئة في مجلس النواب ، وفاءاً لتضحياتهم و دمائهم التي بذلوها من اجل الدفاع عن ثرى العراق الطاهر .

كما جاء التشديد على استمرارية دعم حكومة الخدمة الوطنية و جهودها الحثيثة في بناء البلاد و خدمة ابناءه.