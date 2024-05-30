السوداني يوجه بإعداد دراسة لاستخدام طريق التنمية في نقل النفط والغاز

2024-05-30 19:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (30 ايار 2024)، بإعداد دراسة لاستخدام طريق التنمية في نقل النفط والغاز.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "ترأس، اليوم، الاجتماع الدوري للّجنة العليا لمشروع طريق التنمية، بحضور وزير النقل، وعدد من المسؤولين في وزارات التخطيط والنفط والكهرباء والاتصالات، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء، وجرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التنفيذية الخاصّة بمشروع طريق التنمية، ومتابعة سير تنفيذ التوجيهات السابقة".

وناقش الاجتماع وفقاً للبيان "دراسة ممرّ الخدمات في المشروع الذي يتضمن مسار خطوط الكابل الضوئي، ومساري خطوط النفط والغاز، ومسارات نقل الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي هذا الصدد وجه السوداني وزارة النفط بإعداد دراسة استشارية لربط المشاريع الخاصة بوزارة النفط برؤية ستراتيجية لاستخدام طريق التنمية في نقل النفط والغاز، فضلاً عن تصديره وفق خريطة الاستثمار والإنتاج".

كما وجه السوداني "الوزارات المعنية بتلقي الأفكار ودراستها وعدم اتخاذ أيّ قرار إلّا من خلال اللجنة العليا لمشروع طريق التنمية" بحسب البيان.

وتابع البيان "كما ناقش الاجتماع إدراج المشروع في الموازنة في وزارة التخطيط، وملف مستجدات الترانزيت والكمارك، كما تقرر أن تكون الشركة العامة للنقل البري هي الكفيل الضامن لنقل البضائع لطريق التنمية في الوقت الحالي".