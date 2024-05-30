أصبح علامة تجارية.. تقرير امريكي يحصي ثروة محمد صلاح

2024-05-30 19:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الخميس، حجم العائدات المالية التي يتحصل عليها نجم الكرة المصرية ونادي ليفربول محمد صلاح سنويا سواء من، تلك المتعلقة براتبه السنوي مع الفريق أو التي تأتي عبر الشراكات التجارية والإعلانات.

وبحسب الصحيفة فإن الحسابات السنوية لشركة "صلاح يو كيه كوميرشال ليمتد" المسؤولة عن التعامل مع شريحة من دخل المهاجم خارج الملعب في بريطانيا تقدم لمحة سريعة عن الثروة المتزايدة للنجم المصري.

حاليا يوجد نحو 25 مليون جنيه إسترليني (32 مليون دولار) في الميزانية العمومية للشركة التي يديرها صلاح، مقارنة بـ19.8 مليون جنيه استرليني قبل عام تقريبا.

وبحسب الصحيفة فإن هذا المبلغ يمثل جزءا صغيرا من الأجور التي يحصل عليها صلاح في ليفربول، والتي تقدر بما بين 18 مليون جنيه إسترليني و 21 مليون جنيه إسترليني سنويا.

تشير الصحيفة إلى أن رامي عباس مستشار اللاعب ومحاميه منذ فترة طويلة، ذكر العام الماضي أن حقوق الصور والأنشطة التجارية تزيد من أرباح صلاح المجمعة إلى ما يقرب من مليون جنيه إسترليني في الأسبوع.

ومن شأن هذا التقييم، الذي تم تقديمه في دراسة أجرتها كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، أن يدعم النظرية التي تقول إن المصري وصل إلى هذه النقطة في حياته المهنية حيث يمكن كسب أموال خارج الملعب أكثر مما يفعله داخل الملعب.

وتمثل أرباح صلاح التجارية في المملكة المتحدة جزءا صغيرا فقط للرياضي الأكثر شهرة في العالم العربي، الذي يمتلك صفقات طويلة الأمد مع علامات تجارية مهمة مثل شركة "أديداس" و"بيبسي" وفودافون" و "دي إتش إل" و "أوبر" وبنك الإسكندرية وشركة "ماونتن فيو" العقارية.

وتنقل الصحيفة عن عباس القول إن كل صفقة تجارية تتراوح قيمتها عادة بين 3.5 مليون جنيه إسترليني و6 ملايين جنيه إسترليني سنويا لموكله.

أقوى لاعب تجاريا في الدوري الإنكليزي؟

تشير جميع المؤشرات إلى أن صلاح هو اللاعب الأكثر قيمة تجاريا في الدوري الإنكليزي الممتاز.

يقول إحسان شاه، الرئيس التنفيذي لشركة "بي إنغيجد" للتسويق الرياضي: "في جميع أنحاء العالم، أود أن أقول إنه كبير مثل أي لاعب آخر بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار".

لم يحقق صلاح نفس النجاح مع المنتخب المصري مقارنة بليفربول الذي فاز معه بدوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز.ويقول دان حداد، رئيس الاستراتيجية التجارية في وكالة "أوكتاغون" المعنية بالشؤون الرياضية والموسيقية والترفيهية إن "اللاعب الوحيد الذي يمكنه البدء بمنافسة صلاح في الوقت الحالي هو إيرلينغ هالاند".

ويضيف أن "فيرجيل فان ديك هو لاعب آخر يمكن ملاحظته في السنوات الأخيرة، حيث أصبح في مقدمة حملات مختلفة للعلامات التجارية، لكن صلاح لا يزال على الأرجح اللاعب الأول من حيث التسويق في الدوري الإنكليزي الممتاز".

علامة تجارية

أصبح صلاح وجها لآلاف اللوحات الإعلانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية. وفي عام 2022، كان نجم غلاف مجلة الموضة "جي كيو"، وكذلك كان يظهر بانتظام في الإعلانات التليفزيونية لشركة "بيبسي" في مختلف أنحاء المنطقة.

يقول شاه: "إذا نظرت إلى المناطق التي يمكنه الاستفادة منها من خلال اللغة والثقافة، فستجد أنها سوق لا يستطيع أي شخص آخر القيام بها.. يكاد يحتكر ليس شمال أفريقيا فحسب، بل الشرق الأوسط بأكمله.

بحسب الصحيفة فإن وكيل صلاح أكد في وقت سابق إن التوقعات تشير إلى أن النجم المصري يكسب ما بين 54 مليون يورو (46.3 مليون جنيه إسترليني، 58.8 مليون دولار) و62 مليون يورو سنويا من الأجور وحقوق الصورة منذ تجديد عقده مع ليفربول في 2022.

هذه الارقام لا تشمل الارباح المتحققة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حيث يمتلك النجم المصري يقرب من 100 مليون متابع (35 مليون على فيسبوك وإكس و63 مليون على انستغرام) وهو أكبر عدد من المتابعين لأي لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث يأتي هالاند في المرتبة التالية بـ 39 مليونا، بينما رونالدو الأكثر في العالم بـ 628 مليون.

بالمقابل تمتلك شركة "فودافون مصر" عملاق الاتصالات شراكة مع صلاح منذ عام 2017، حيث صورت معه عددا لا يحصى من الإعلانات التليفزيونية. شركة بيبسي هي الأخرى من الشركات الكبرى التي ارتبطت بصلاح منذ أن كان لاعبا مع روما، كذلك "أديداس".

يقول حداد إن "الشيء الأساسي بالنسبة لصلاح هو أنه أيقونة في العالم العربي.. لا يوجد أي شخص في نفس المستوى بالنسبة للعالم الناطق باللغة العربية، حيث يوجد عدد كبير من السكان لديهم اهتمام كبير بكرة القدم".

وعلى الرغم من أن صلاح لم يتمكن أبدا من اللحاق برونالدو وميسي، اللذين ذكرت مجلة فوربس أن أرباحهما السنوية ستتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، إلا أن الصحيفة تقول إن "المسار التصاعدي للنجم المصري كان رائعا".

وكانت تقارير إعلامية رشّحت صلاح منذ الموسم الماضي للانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي، حيث يعتقد أنه قدم عرضلا سخيا بقيمة 150 مليون دولار للاستفادة من خدمات النجم المصري.

لكن صلاح ألمح مؤخرا إلى مواصلة مشواره مع الفريق الذي أحرز معه لقب الدوري في 2020 وقبلها بموسم لقب دوري أبطال أوروبا. وينتهي عقد أفضل لاعب إفريقي في 2017 و2018 وهداف الدوري الإنكليزي ثلاث مرات، في ملعب أنفيلد الموسم المقبل.