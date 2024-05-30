رئيس الوزراء يوجه بإعداد دراسة لاستخدام طريق التنمية في نقل النفط والغاز

2024-05-30 19:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، بإعداد دراسة لاستخدام طريق التنمية في نقل النفط والغاز. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري للّجنة العليا لمشروع طريق التنمية، بحضور وزير النقل وعدد من المسؤولين في وزارات التخطيط والنفط والكهرباء والاتصالات ومستشاري رئيس مجلس الوزراء، وجرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التنفيذية الخاصّة بمشروع طريق التنمية ومتابعة سير تنفيذ التوجيهات السابقة. وأضاف، أن الاجتماع شهد مناقشة دراسة ممر الخدمات في المشروع الذي يتضمن مسار خطوط الكابل الضوئي ومساري خطوط النفط والغاز ومسارات نقل الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي هذا الصدد وجه السيد السوداني وزارة النفط بإعداد دراسة استشارية لربط المشاريع الخاصة بوزارة النفط برؤية إستراتيجية لاستخدام طريق التنمية في نقل النفط والغاز، فضلاً عن تصديره وفق خريطة الاستثمار والإنتاج، كما وجه السوداني الوزارات المعنية بتلقي الأفكار ودراستها وعدم اتخاذ أي قرار إلّا من خلال اللجنة العليا لمشروع طريق التنمية. وتابع، أن الاجتماع ناقش إدراج المشروع في الموازنة في وزارة التخطيط، وملف مستجدات الترانزيت والكمارك، كما تقرر أن تكون الشركة العامة للنقل البري هي الكفيل الضامن لنقل البضائع لطريق التنمية في الوقت الحالي.