صافرة عراقية تضبط قمة تونس بين الترجي والإفريقي

2024-05-30 20:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واع - إحسان المرسوميأنهت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الخميس، الاتفاق على الطاقم التحكيمي الذي سيدير ديربي العاصمة التونسية بين الترجي والإفريقي الأحد المقبل.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "الجامعة التونسية لكرة القدم أنهت الاتفاق على الطاقم التحكيمي باختيار طاقم عراقي لإدارة ديربي العاصمة التونسية بين الترجي الرياضي والإفريقي، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل".وأضاف، أن "المباراة ستقام على ملعب حمادي العقربي في رادس، ضمن مباريات إياب الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة دوري الدرجة الأولى".وأشار إلى، أن "الطاقم العراقي سيتألف من أحمد كاظم حكم الوسط، وأكرم علي وحسين فلاح مساعدين، وواثق محمد حكما للڤار".