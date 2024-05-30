القاضي زيدان وبارزاني يبحثان التعاون القضائي

2024-05-30 20:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، الأفكار المتعلقة بتطوير التعاون بين القضاء الاتحادي والقضاء في الإقليم.وقال إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له وبحث معه الأفكار المتعلقة بتطوير التعاون بين القضاء الاتحادي والقضاء في الإقليم".