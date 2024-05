2024-05-30 20:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: ودعت محافظة ذي قار، اليوم الخميس، آخر قوافلها المتجهة بالحجاج إلى الديار المقدسة، في المملكة العربية السعودية . وقال مصدر في هيئة الحج والعمرة في ذي قار، لـ”شبكة اخبار الناصرية”، إن “آخر قوافل الحجاج برا توجهت اليوم إلى كربلاء عبر طريق عرعر البري “. وأشار إلى، أن...

The post بالصور: ذي قار تودع آخر قوافل الحجاج المتجهة إلى الديار المقدسة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.