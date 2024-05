2024-05-30 20:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أفاد مصدر امني مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس ، بتنفيذ حكم الإعدام بحق 8 إرهابيين ينتمون لعصابات داعش في سجن الناصرية المركزي. وقال المصدر لـ”شبكة اخبار الناصرية”، إن “فريقا من وزارة العدل أشرف على تنفيذ حكم الإعدام بحق 8 إرهابيين وفق احكام المادة 4 من قانون...

The post تنفيذ حكم الإعدام بـ 8 [دواعش] في سجن الناصرية المركزية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.