2024-05-30 20:24:07 - المصدر: منصة إيشان

هاجم رئيس اللجنة القانونية النيابية، ريبوار هادي، المحكمة الاتحادية العليا، ووصفها بأنها “تتجاوز حدود وضوابط الرقابة القضائية على دستورية القوانين”، ملمّحاً إلى إمكانية تقديم مقترح قانونها في البرلمان. وقال هادي في حديث لمنصة “إيشان”: “نحن كلجنة قانونية في مجلس النواب نرى العديد من التجاوزات على المجلس، ولم نمارس دورنا الرقابي ولم ندافع عن اختصاصاتنا الدستورية […]

ظهرت المقالة القانونية النيابية: المحكمة الاتحادية تتجاوز على الرقابة القضائية.. ندعو للمضي بقانونها داخل البرلمان أولاً على ايشان.