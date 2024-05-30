وزير التعليم يعلن التوجه لإعداد خطة إستراتيجية تدعم المراكز البحثية

2024-05-30 20:30:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلن وزير التعليم العالي نعيم العبودي، اليوم الخميس، التوجه لإعداد خطة إستراتيجية تدعم المراكز البحثية، فيما أكد على استكمال أتمتة الاختبارات التقويمية للعام الدراسي المقبل.وقال العبودي في تدوينة على منصة X تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "ترأسنا اليوم الاجتماع الخامس لهيئة الرأي، وأكدنا على استكمال أتمتة الاختبارات التقويمية، للعام الدراسي المقبل، ووضع مسار الاستحداث لكلية الذكاء الاصطناعي والتحديث المستمر للمناهج والبرامج التعليمية والاهتمام بتطوير مهارات الطلبة وتأهيلهم للتفاعل مع سوق العمل".وشدد على، "تكثيف الاشتغال على دعم قطاع التعليم التقني والمهني الذي يشكل مرتكزا لتنمية الملاكات والقدرات البشرية"، لافتا إلى، أنه "تم التصويت بالإيجاب على عدد من القرارات منها إعداد خطة إستراتيجية لدعم وتطوير المراكز البحثية ومراكز الدراسات وتعضيد مجالاتها العلمية في الجامعات واستحداث الأقسام العلمية ذات المساس العلمي والتنموي بالمجتمع".