بعد اجتماعه مع إدارة نفط البصرة.. البدران يعلن افتتاح مكتب تشغيل في كل قضاء

2024-05-30 20:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف لفته البدران، اليوم الخميس، (30 ايار 2024) عن افتتاح مكتب تشغيل في كل قضاء بالمحافظة.

وقال البدران لـ"بغداد اليوم"، إنه "اجتمع مع مدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم وعدد من مدراء هيئات الشركة، لمناقشة ملف المنافع الاجتماعية وتشغيل ابناء البصرة في الشركات النفطية"، مبيناً، ان "الاجتماع خرج بعدة نتائج كان ابرزها استحداث مكتب للتشغيل في كل قضاء في حقل نفطي ويكون في المكتب ممثل عن الحكومة المحلية وممثل عن نفط البصرة".

وبين، ان "جميع الأقضية التي تقع فيها الحقول النفطية سيكون مكتب التشغيل فيها يشرف على تشغيل العمالة العراقية بهذه الحقول لضمان وجود النسب الصحيحة من العمال في كل حق والتي تصل الى 80 % من العمالة المحلية".

وأوضح البدران، ان "الاجتماع تمخض الى ان تشكل لجنة من مجلس المحافظة وفيها ممثل لنفط البصرة لضمان احالة المنافع الاجتماعية في المناطق المحتاجة اليها وان اي مبلغ يصرف واي مشروع يحال يكون بموافقة مجلس المحافظة فهو من سيضع السياسة للمنافع".

وأضاف ان "الاجتماع مضى باتفاق ان يكون اجتماع دوري بين رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة مع مدير التصاريح الامنية لغرض اصدار تصاريح الشركات النفطية بموافقة اللجنة الامنية بالمجلس".

ولفت الى "اتفاق جرى ان تستمر عقد اللقاءات الدورية بين مجلس المحافظة ومدير عام شركة نفط البصرة والكادر المتقدم بالشركة لضمان تطبيق مخرجات الاجتماعات الشهرية".

وكان رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران قد عقد لقاءً يوم الاثنين الماضي مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد لبحث ملفات عديدة بينها ملف المنافع الاجتماعية وكيفية احالة وانجاز المشاريع لا سيما في المناطق القريبة من الحقول النفطية فضلا عن ملف اخر يتعلق بالعمالة البصرية في الحقول وكيفية حصول ابناء البصرة على استحقاقهم بالعمل بالشركات النفطية.