2024-05-30 20:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، (30 ايار 2024)، عن تأمين تفويج 28 ألفاً و957 حاجا عراقيا إلى الديار المقدسة.

وذكر بيان للخلية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "عدد تفويج الحجاج لغاية اليوم عن طريق الجو بلغ (13,549) حاجاً من مطارات، (بغداد والنجف الأشرف، والبصرة، وكركوك، وأربيل، والسليمانية)".

وأضاف ان "عدد التفويج البري بلغ (408, 15) حجاج ‏من مختلف محافظات العراق بما فيها كردستان، ترافقها خدمات متميزة غير مسبوقة وتوفير مدن للزائرين على طول الطريق البري وتسهيل تنقلهم بانسيابية عالية من المنافذ الحدودية ‏والمطارات".