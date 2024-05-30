اجتماع للناتو على وقع ضغوط للسماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية

2024-05-30 20:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مستهل اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف الخميس، إلى السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب أهداف داخل روسيا، وهي خطوة سعت إليها كييف لكن تعارضها واشنطن الداعم الرئيسي لها في الوقت الحالي. وسيركّز الاجتماع الذي يتواصل مدى يومين في براغ على الجهود الرامية للتوصل إلى حزمة دعم لأوكرانيا في قمة الناتو المزمع عقدها في واشنطن في تموز/يوليو المقبل. لكن النقاش الدائر بشأن إن كان يتعيّن السماح لكييف باستخدام الأسلحة التي تلقتها من داعميها الغربيين لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، سوف يهيمن على المحادثات. ورغم التحذيرات الروسية بهذا الشأن، تأمل الأطراف الداعية إلى