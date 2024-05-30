فوز "قاتل" للشرطة على نفط ميسان واربيل ونفط البصرة "حبايب" في دوري نجوم العراق

2024-05-30 20:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق الشرطة فوزاً صعباً على مضيفه فريق نفط ميسان بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة 32 لدوري نجوم العراق لكرة القدم ، وجرت المباراة على ملعب ميسان الاولمبي في السادسة عصراً.

انتهى الشوط الاول بتقدم الشرطة بنتيجة 2-1، سجل هدف الشرطة الاول مهند علي في الدقيقة 16، وأضاف كرار على الهدف الثاني للشرطة في الدقيقة 19، بينما جاء هدف نفط ميسان في الدقيقة 43 من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب علاء سعد.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق نفط ميسان من تعديل النتيجة برأسية اللاعب حسين عامر في الدقيقة 73، وفي الدقيقة 90+3 سجل الشرطة هدفا قاتلا ثالثاً عن طريق محمود المواس.

وشهد اللقاء طرد مدافع الشرطة مناف يونس في الدقيقة 49 لتراكم البطاقات ليكمل الشرطة المباراة بعشرة لاعبين.

ورفع الشرطة رصيده للنقطة 73 بالمركز الاول ، وبقى نفط ميسان بالمركز 11 بعدما تجمد رصيده عن النقطة 39.

وتعادل فريق اربيل مع ضيفه فريق نفط البصرة من دون اهداف، واحتضن ملعب دهوك مباراة الفريقين عند الساعة السادسة عصرا.

ورفع اربيل رصيدة للنقطة 32 بالمركز 14، فيما رفع نفط البصرة رصيده للنقطة 28 بالمركز 17.