المندلاوي يؤكد على أهمية استمرار الحوارات بين بغداد وأربيل

2024-05-30 21:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الخميس، على أهمية استمرار الحوارات بين بغداد وأربيل بهدف إيجاد حلول للمسائل العالقة وفق الدستور.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي استقبل بمقر إقامته في بغداد، مساء اليوم الخميس، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، والوفد المرافق له".وأضاف، أن "الجانبين بحثا مجمل تطورات العملية السياسية، مؤكدين على ضرورة تضافر جهود جميع القوى السياسية لدعم تنفيذ البرنامج الحكومي بعيدا عن الخلافات السياسية وجعل خدمة البلد والمواطن الهدف الأهم للجميع".وأكد المندلاوي- بحسب البيان- أن "استمرار الحوارات مهمة للغاية في المرحلة الحالية كونها تُسهم في استقرار الوضع السياسي وإيجاد حلول جوهرية ونهائية للمسائل العالقة وفق الدستور"، داعيا إلى، "ضرورة تعاون وزارات الإقليم مع الدوائر الاتحادية بحسب تخصصاتها؛ بهدف تنظيم العمل وتحقيق أكبر فائدة للبلد ككل".