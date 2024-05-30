كتلة "هوائية معتدلة" تقتحم الأجواء قريبا.. كيف سيكون طقس العراق؟

2024-05-30 21:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الخميس (30 ايار 2024)، عن اقتحام كتلة "هوائية معتدلة" الأجواء العراقية الليلة، فيما بين تأثير ذلك على حالة الطقس.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "كتلة هوائية مصحوبة بنشاط رياح شمالية غربية تداهم العراق هذه الليلة وتصل بغداد والفرات الأوسط منتصف الليل وتؤدي إلى تراجع الحرارة بشكل طفيف غداً الجمعة وتزداد الجبهة الهوائية يومي السبت والأحد مما يطرأ انخفاضا ملحوظا في أغلب محافظات البلاد وغالباً تسجيل درجه تقارب (39) مئوية في العاصمة بغداد والمدن الوسطى".

وأضاف انه "ستكون أجواء الأسبوع معتدلة ولطيفة ليلاً، كما هناك تصاعد في درجات الحرارة منتصف الأسبوع بشكل تدريجي وقد يتزامن مع هبوب رياح البوارح والتي تجعل الأجواء صيفية اعتيادية".



