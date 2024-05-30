2024-05-30 21:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعزار القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مقرّ جهاز مكافحة الإرهاب.وقال بيان مقتضب للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني زار مقرّ جهاز مكافحة الإرهاب".