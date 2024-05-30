القائد العام للقوات المسلحة يزور مقرّ جهاز مكافحة الإرهاب
2024-05-30 21:54:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
زار القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مقرّ جهاز مكافحة الإرهاب.
وقال بيان مقتضب للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني زار مقرّ جهاز مكافحة الإرهاب".
زار القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مقرّ جهاز مكافحة الإرهاب.
وقال بيان مقتضب للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني زار مقرّ جهاز مكافحة الإرهاب".