بطولة غرب آسيا.. ذهبية للعداءة العراقية بامو جمال

2024-05-30 22:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعحصدت العداءة العراقية بامو جمال، اليوم الخميس، الذهبية ضمن منافسات بطولة غرب آسيا الجارية أحداثها في محافظة البصرة.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن العداءة بامو جمال أضافت ذهبية جديدة للعراق ضمن منافسات بطولة غرب آسيا الجارية أحداثها في البصرة.وأضاف أن جمال حصدت الذهبية في سباق 100م حواجز وقطعت المسافة بزمن 14.69 ثانية و حلت السورية ياسمين يوسف ثانية بزمن بلغ 14.87 ثانية فيما حلت اللاعبة العمانية مارين خلفان بالمركز الثالث بزمن بلغ 15.51 ثانية.وتابع أن فوز جمال بالذهبية رفع رصيد العراق إلى ثمانية أوسمة.