ذهبية وفضية للعراق في الوثب الطويل ببطولة غرب آسيا
2024-05-30 22:00:04 - المصدر: واع
بغداد - واع
حقق المنتخب الوطني لألعاب القوى ميداليتين ذهبية وفضية في سباق الوثب الطويل ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لألعاب القوى الجارية منافساتها في مدينة البصرة.
وتمكن اللاعب عبد الله جلال من إحراز ذهبية السباق بعد أن بلغت قفزته 7.12م فيما حل زميله إيهاب طه ثانيا بارتفاع بلغ 7.3 م".
حقق المنتخب الوطني لألعاب القوى ميداليتين ذهبية وفضية في سباق الوثب الطويل ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لألعاب القوى الجارية منافساتها في مدينة البصرة.
وتمكن اللاعب عبد الله جلال من إحراز ذهبية السباق بعد أن بلغت قفزته 7.12م فيما حل زميله إيهاب طه ثانيا بارتفاع بلغ 7.3 م".