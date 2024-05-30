ذهبية وفضية للعراق في الوثب الطويل ببطولة غرب آسيا

2024-05-30 22:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق المنتخب الوطني لألعاب القوى ميداليتين ذهبية وفضية في سباق الوثب الطويل ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لألعاب القوى الجارية منافساتها في مدينة البصرة.وتمكن اللاعب عبد الله جلال من إحراز ذهبية السباق بعد أن بلغت قفزته 7.12م فيما حل زميله إيهاب طه ثانيا بارتفاع بلغ 7.3 م".