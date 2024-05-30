فوز للشرطة وتعادل بين أربيل ونفط البصرة بدوري نجوم العراق

2024-05-30 22:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعضمن منافسات الجولة الـ 32 من دوري النجوم العراق، حقق فريق الشرطة، اليوم الخميس، فوزاً مهماً على نفط ميسان فيما تعادل أربيل مع نفط البصرة.وحقق الشرطة في المباراة الأولى فوزاً مهما على نفط ميسان بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب ميسان الأولمبي.وسجل أهداف الشرطة مهند علي في الدقيقة 16 وكرار عامر في الدقيقة 19 ومحمود المواس في الدقيقة 93، فيما سجل أهداف نفط ميسان علاء سعد في الدقيقة 43 من ضربة جزاء وحسين عامر في الدقيقة 73.وفي المباراة الثانية التي جرت، اليوم الخميس، على ملعب دهوك، تعادل أربيل مع نفط البصرة بدون أهداف.