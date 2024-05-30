التخطيط تتابع ميدانيا أسباب تلكؤ تنفيذ 40 مدرسة في نينوى

2024-05-30 22:24:08 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزارة التخطيط اجراء زيارة ميدانية لمشروع بناء 40) مدرسة في محافظة نينوى لبحث اسباب التلكؤ في التنفيذ. وذكرت المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقى الثامنة نسخة منه، إنّ "اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة المشاريع ذات الاهتمام الخاص من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء، اجرت زيارة ميدانية لمشروع بناء (40) مدرسة في محافظة نينوى، واطلعت على واقع حال المشروع وبحثت اسباب تلكؤ تنفيذه، وإيجاد الحلول المُناسبة لإكماله بأسرع وقت. واضاف البيان"إنّ مشروع بناء المدارس مقسم إلى مجموعتين: الاولى بناء (14) مدرسة تكون بدلا عن المدارس الآيلة للسقوط مختلفة السعات (6.12.18) صفا، وبنظام الطابقين والثلاثة طوابق، وتُنفذ بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي، موزعة