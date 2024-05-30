2024-05-30 22:24:08 - المصدر: منصة إيشان

أهالي الديوانية، تحت رحمة شركة “وهمية” وتدّعي أنها إسبانية، لكن “إيشان” تواصلت مع مواطنين من المحافظة، وأعضاء المجلس، وتكشّفت حقائق حول الموضوع بأن هذه الشركة مطرودة من بابل، ولا تستطيع أن تسدد ديوناً عليها بقيمة ستة ملايين دينار فقط. بحسب نواب في البرلمان، فإن وزارة الإعمار والإسكان، أحالت 42 حياً سكنياً إلى الشركة الإسبانية Contratas […]

ظهرت المقالة وهمية وفاشلة.. شركة إسبانية “تعبث” بخدمات الديوانية والسوداني “يصرُّ” عليها أولاً على ايشان.