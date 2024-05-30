2024-05-30 22:24:08 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن حريقاً التهم محصول الحنطة على مساحة 325 دونماً بناحية المحلبية في محافظة نينوى. وأبلغ المصدر منصة “إيشان”، أن “حريقاً التهم أرضاً زراعية لمحصول الحنطة في المنطقة الواقعة بين قريتي المصايد وتل زلط التابعة لناحية المحلبية في الموصل وتقدر مساحتها بـ 325 دونماً”. ولم يوضح المصدر، سبب اندلاع الحريق بالأرض […]

ظهرت المقالة حريق يلتهم محصول الحنطة على مساحة 325 دونماً بناحية المحلبية في نينوى أولاً على ايشان.