2024-05-30 23:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، (30 ايار 2024)، بأن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، كلف اللواء "أحمد المالكي" قائداً للفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "تم نقل قائد الفرقة الأولى إلى منصب مدير عمليات قيادة قوات الشرطة الاتحادية، وتكليف اللواء احمد غادر بمنصب قائد الفرقة".

وكانت العاصمة بغداد شهدت فجر اليوم الخميس، استهداف مقر شركة امريكية ومعهد بريطاني – امريكي في منطقتين متفرقتين في العاصمة بغداد بعبوات ناسفة، وسبقها استهداف مطاعم ذات علامات تجارية أمريكية.



