وزير العمل: 100 ألف دينار زيادة للراتب التقاعدي للمضمونين

2024-05-30 23:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الخميس، (30 ايار 2024)، تفاصيل الزيادة الجديدة للحد الأدنى لتقاعد العمال المضمونين.

ونقل بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، عن الأسدي قوله، ان "مجلس الوزراء سيصوت قريبا على زيادة جديدة بواقع 100 الف دينار للمتقاعدين الذين تبلغ رواتبهم مادون 700 الف دينار".

وأضاف "اي ان المتقاعد الذي يبلغ راتبه 500 الف دينار سيكون بعد الزيادة 600 الف، والذي يبلغ راتبه 600 الف سيكون بعد الزيادة 700 الف دينار كحد أقصى للحد الأدنى من الراتب".







