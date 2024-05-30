في محافظتين.. شاب ينهي حياته برصاصة في الرأس والعثور على جثة مجهولة الهوية

2024-05-30 23:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الخميس، بأن شابا أقدم على الانتحار وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا عمره 17 عاماً من اهالي الكوفة اقدم على الانتحار رميا بالرصاص بواسطة سلاح ناري، حيث أطلق رصاصة في الرأس داخل منزله بقضاء الكوفة".

وبين المصدر، ان "دوافع الانتحار سببها مشاكل عائلية بين المنتحر وذويه، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي".

من جانب آخر، عثرت القوات الامنية في محافظة البصرة على جثة شخص مجهول الهوية بموقع الطمر الصحي في قضاء الزبير غربي مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "القوات الامنية نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".