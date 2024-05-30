رشيد لرؤساء الكتل الكردستانية: تحسن علاقة بغداد والاقليم وسنواصل دعم جهود التغلب على التحديات

2024-05-30 23:08:01 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس في قصر بغداد، وفداً من رؤساء الكتل الكردستانية في مجلس النواب.

وبحث اللقاء التطورات العامة التي تشهدها البلاد، وأكد السيد الرئيس أهمية العمل مع كافة القوى والأحزاب السياسية من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

كما أشار فخامته إلى تحسن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية ستواصل دعم جهود حل القضايا والتغلب على التحديات.

وشدد السيد الرئيس على أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب وأعضاء الكتل النيابية في إقرار مشاريع القوانين التي تخدم المواطنين، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية قدمت العديد من مشاريع القوانين إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها تضمنت مشروع قانون الهيئة العليا لتمكين المرأة، ومشروع قانون المجلس الأعلى للمياه، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع قانون جائزة العراق للإبداع، ومشروع قانون إفراز الأراضي السكنية، ومشروع قانون مجلس الاتحاد، ومشروع قانون استرداد عائدات الفساد، إضافة إلى عدة مشاريع قوانين لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

وأكد الرئيس أن رئاسة الجمهورية تلقت العديد من الشكاوى من ذوي المعتقلين تطالب بالإفراج عنهم، مبينا أنه انطلاقا من دور رئاسة الجمهورية شكلت لجنة ضمت مجلس القضاء الأعلى ووزارتي العدل والداخلية ومستشارية الأمن الوطني، حيث عملت اللجنة بشكل جدي على التحقق من قضايا السجناء والمعتقلين والموقوفين، وتم حتى الآن إطلاق سراح ما يقارب من ( 12,000) اثني عشر ألف معتقل ممن أنتهت محكومياتهم أو ممن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية.

كما بحث اللقاء ملف بعثة الأمم المتحدة في البلاد وطلب العراق إنهاء مهمتها.

بدوره، ثمن وفد رؤساء الكتل الكردستانية في مجلس النواب جهود فخامة رئيس الجمهورية في متابعة قضايا المواطنين وشؤونهم، ودعم ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، والنهوض بالواقع المعيشي والخدمي للعراقيين.