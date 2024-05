2024-05-30 23:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشف عضو مجلس محافظة ذي قار، احمد غني الخفاجي، اليوم الخميس، أنه قدم طعنا قانونيا بالجلسة المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، فيما أوضح أسباب الطعن. وقال الخفاجي في لقاء له في برنامج “هموم الناس” الذي يبثهُ “تلفزيون الناصرية”، أن “هنالك سببين وجيهين للطعن بالجلسة كون اكثر من 7...

